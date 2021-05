Adriano e la reazione da brividi per l’inserimento nella Walk of Fame del Maracanà

La reazione da brividi dell'attaccante

Adriano Leite Ribeiro o più semplicemente l''Imperatore' ha abituato i tifosi nerazzurri a gol e giocate stupende che intravedevano in lui il nuovo talento assoluto che avrebbe potuto trascinare l'Inter e una nazione intera come il Brasile. L'ex attaccante è recentemente entrato a far parte della Walk of Fame del Maracanà, che riunisce tutti i più grandi del calcio brasiliano. Il 39enne ex attaccante dell’Inter e della Roma è stato scelto e lascerà le impronte dei suoi piedi nel leggendario stadio di Rio de Janiero. Dal post pubblicato sul suo profilo Instagram, ecco la sua reazione da brividi appena ha saputo del grande riconoscimento.