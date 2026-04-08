Chi è Massa, l’arbitro di Como-Inter: due precedenti esterni in stagione!

Domenica 12 aprile l’Inter sarà ospite del Como per la gara della 32esima giornata di Serie A. Un match a cui i nerazzurri arrivano col morale molto alto in seguito alla brillante vittoria a San Siro contro la Roma nell’ultima gara di campionato.

Come annunciato dall’AIA, ad arbitrare il match tra Como-Inter sarà Davide Massa, alla terza direzione stagionale con i nerazzurri. Il fischietto della sezione di Imperia verrà coadiuvato da Meli e Alassio, mentre Ayroldi sarà IV Ufficiale. VAR affidato alla direzione di Aureliano, al fianco di Maggioni come assistente.

Come anticipato, Massa ha già arbitrato due match esterni in questa stagione dell’Inter: il primo contro la Roma all’Olimpico, vinto per 0-1, e il secondo a Cremona lo scorso 1° febbraio con successo per 0-2 per gli uomini di Chivu. Complessivamente sono 32 i precedenti con l’esperto direttore di gara, nei quali il club interista ha ottenuto ben 22 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

