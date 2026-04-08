Al via i vertici tra Oaktree e l’Inter per pianificare le strategie del prossimo futuro nerazzurro, a partire dal mercato che sarà molto movimentato. La dirigenza interista ha le idee chiare, con due acquisti già pianificati come il riscatto di Akanji dal Manchester City e il riacquisto di Aleksandar Stankovic dal Club Brugge, e un altro individuato come prioritario.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che nella sua edizione odierna fa il punto sulle manovre dell’Inter che prevedono l’acquisto di un nuovo portiere titolare. E il nome principale, come raccontiamo da settimane anche su Passione Inter, è quello di Guglielmo Vicario del Tottenham. “Sarà stravolto il pacchetto portieri, perché oltre a Sommer dovrebbe andare via anche Martinez. Dentro un nome forte alla Vicario, che l’Inter ha già in pugno, e un giovane promettente come riserva” scrive, a tal proposito, il quotidiano.