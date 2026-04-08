8 Aprile 2026

UFFICIALE! L’Inter sfiderà Juve e Milan in Australia

E un altro big match a Hong Kong

L’Inter per la prima volta nella sua storia vola in Australia dove, come comunicato sul suo sito ufficiale, parteciperà ad un torneo dedicato a celebrare i club italiani nel corso della prossima preparazione estiva in vista della stagione 2026/2027.

“La prima partita che l’Inter disputerà sarà il derby contro il Milan, in programma mercoledì 5 agosto. Tre giorni più tardi, sabato 8 agosto, l’Inter giocherà invece contro la Juventus si legge nella nota del club. Entrambe le gare saranno giocate all’Optus Stadium di Perth.

Non ancora ufficiale, ma dovrebbe esserlo a breve, un’altra gara amichevole di spessore: a Hong Kong l’Inter affronterà il Chelsea. Si comincia a delineare il programma estivo nerazzurro.

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Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.