8 Aprile 2026
UFFICIALE! L’Inter sfiderà Juve e Milan in Australia
E un altro big match a Hong Kong
L’Inter per la prima volta nella sua storia vola in Australia dove, come comunicato sul suo sito ufficiale, parteciperà ad un torneo dedicato a celebrare i club italiani nel corso della prossima preparazione estiva in vista della stagione 2026/2027.
“La prima partita che l’Inter disputerà sarà il derby contro il Milan, in programma mercoledì 5 agosto. Tre giorni più tardi, sabato 8 agosto, l’Inter giocherà invece contro la Juventus“ si legge nella nota del club. Entrambe le gare saranno giocate all’Optus Stadium di Perth.
Non ancora ufficiale, ma dovrebbe esserlo a breve, un’altra gara amichevole di spessore: a Hong Kong l’Inter affronterà il Chelsea. Si comincia a delineare il programma estivo nerazzurro.