Bellerin-Inter: le ultime news di calciomercato

Ultime di mercato su Hector Bellerin

L'Inter è interessata all'esterno destro e in questo speciale calciomercato sul calciatore dell'Arsenal andremo a riportare tutte le ultimissime di mercato su Bellerin, le trattative in corso, il valore di mercato, le cifre.

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, continua l'interesse dell'Inter per l'esterno destro dell'Arsenal: la società inglese, però, preferirebbe la soluzione a titolo definitivo rispetto al prestito con diritto di riscatto proposto dai nerazzurri. Intanto, si inserisce anche l'Atletico Madrid nella corsa per Bellerin. La squadra del CholoSimeone starebbe cercando un rimpiazzo per uno tra Vrsaljiko o Trippier.