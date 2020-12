LIVE – Segui le PAGELLE di Cagliari-Inter in diretta su PassioneInter

È la partita più importante. Cagliari-Inter, gara in programma alla Sardegna Arena alle ore 12.30, rappresenta per i ragazzi di Antonio Conte l’occasione da non farsi sfuggire per tornare sui binari e proseguire la corsa verso lo Scudetto. Uno Scudetto che, a fronte dell’eliminazione dalle coppe europee, diventa inevitabilmente l’obiettivo principale della stagione. Ecco qui di seguito, come di consueto, le pagelle della gara curate da PassioneInter, mentre sui nostri canali di YouTube e Twitch offriamo la live reaction della gara.

Le PAGELLE LIVE di Cagliari-Inter

HANDANOVIC 5 –

SKRINIAR 6 –

DE VRIJ 6,5 –

BASTONI 6 –

DARMIAN 6 –

BARELLA 6,5 –

BROZOVIC 6 –

ERIKSEN 6,5 –

PERISIC 6 –

SANCHEZ 7,5 –

LUKAKU 6 –

