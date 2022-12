Dall’Inghilterra: il Chelsea si è già pentito per il prestito di Lukaku all’Inter

Il ritorno di Romelu Lukaku all' Inter è stato il grande colpo del mercato estivo nerazzurro. Il belga è arrivato in prestito dopo una sola stagione a Londra, ma il Chelsea si sarebbe pentito di aver preso questa scelta.

A dare la notizia è l'autorevole sito The Athletic , secondo il quale i londinesi avrebbero subito cambiato idea sulla scelta presa in estate. L'addio di Lukaku, al quale il Chelsea paga ancora parte dello stipendio , è stata una sconfitta in termini economici, dopo la cifra record spesa solo un anno prima.

La trattativa è stata la prima grande mossa della nuova proprietà, la quale ha pensato di liberarsi di Lukaku, che a Londra non aveva mai legato con l'allora allenatore Tuchel e la cui situazione aveva creato più di qualche imbarazzo. Da capire ora come questo sentimento del Chelsea possa inficiare su un' eventuale permanenza all'Inter di Lukaku.

Il ritorno all'Inter di Lukaku per ora non sta accontentando nessuno. Il Chelsea non sembra essere più convinto dell'operazione, ma anche l'Inter ha qualche dubbio, dal momento che il belga non è praticamente mai stato a disposizione a causa di problemi fisici. La seconda parte di stagione, allora, sarà un banco di prova importante per Big Rom, chiamato a riscattarsi dopo mesi molto difficili, prima a Londra e poi a Milano.