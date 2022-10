Champions League – L’Inter si qualifica se… tutte le combinazioni

L' Inter con l'impresa del 3 a 3 in casa del Barcellona , risultato tra l'altro che va stretto ai nerazzurri, ha adesso un match point clamoroso per qualificarsi con un turno di anticipo agli ottavi di finale di Champions League, nonostante il girone complicatissimo. Vediamo nel dettaglio le combinazioni necessarie ai nerazzurri per passare il turno.

L'Inter è padrona del suo destino. Contro il Viktoria Plzen , a 0 punti nel girone, basterà infatti vincere e, a prescindere dal risultato del Barcellona, saranno ottavi. In caso contrario, ai nerazzurri basterebbe "copiare" il risultato dei catalani. Qualora il Barca pareggiasse infatti, ai nerazzurri basterebbe fare lo stesso... e in caso di sconfitta degli spagnoli, l'Inter potrebbe addirittura perdere coi cechi.

Insomma i nerazzurri sono padroni del proprio destino grazie al vantaggio negli scontri diretti sul Barcellona. Un filo di rammarico quindi per non aver vinto al Camp Nou: in quel caso gli ottavi sarebbero già arrivati con due giornate di anticipo. Poco male: e l'Inter con il Viktoria giocherà come sa e vincerà, l'impresa sarà compiuta.