Il Barcellona la prende bene: paga la multa ma non parla nel post partita

Si sa, signori si nasce, non si diventa. Sia quando le cose vanno bene che, soprattutto quando vanno male. Qualcosa che il Barcellona però non sembra aver ancora assimilato. Dopo le scenate portate avanti una settimana per la partita di andata, anche al ritorno i catalani dimostrano un atteggiamento rivedibile nel post partita.

Il club infatti non ha mandato nessun giocatore del Barcellona a parlare in zona mista con i giornalisti. I soli Busquets ed Eric Garcia hanno parlato con le televisioni con i diritti, ma hanno poi anch'essi disertato le successive interviste di rito. I blaugrana sanno benissimo che è un passaggio dovuto ed obbligatorio nel post gara, ma l'hanno disertato comunque. Preferiscono insomma pagare una multa, piuttosto che presentarsi a parlare davanti alle telecamere dopo che le cose non sono andate come nei loro piani.