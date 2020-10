CdS – Nella diatriba Ronaldo-Spadafora, vince Antonio Conte

Cristiano Ronaldo e Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, si sono resi protagonisti di un botta e risposta riguardo il Covid, ma ad uscirne vincente è Antonio Conte. Come riporta Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, nonostante l’emergenza per il derby, il tecnico non si è affatto lamentato in conferenza stampa e ha ribadito che la squadra dovrà essere unita e compatta nonostante siano ben 8 i calciatori assenti, tra Covid, infortuni e squalifica.

Da dopo il confronto con la dirigenza, Antonio Conte è diventato molto calmo e sorridente. Il tecnico in conferenza ha anche ribadito il momento difficile che l’Italia sta attraversando, anche se secondo il tecnico molti se ne sono già dimenticati. Per Conte tutti devono fare la loro parte per uscire da questo periodo e quando i positivi dell’Inter torneranno disponibili, dovranno mettersi al pari con gli altri.

