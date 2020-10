Courtois in vista di Real Madrid-Inter: “Sarà una sfida fondamentale”

Il Real Madrid, nella sfida in trasferta contro il Borussia Mönchengladbach, ottiene il medesimo risultato ottenuto dall’Inter nella gara casalinga contro i tedeschi di settimana scorsa. Nonostante il pareggio per 2-2, Thibaut Courtois è ottimista per il proseguimento della stagione dei Blancos: ne ha parlato ai canali ufficiali del club.

In primis, le sue parole sulla sfida di ieri: “Abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto possesso e molte occasioni, anche se la palla non voleva entrare. Peccato perché abbiamo fatto una bella partita. La lotta e lo spirito sono stati fondamentali e questo ci ha dato un punto. Fino al 94′ non abbiamo perso la fiducia, perché alla fine il calcio è così: non perdere mai la fede fino alla fine“.

Poi, le sue dichiarazioni in vista dei match ai nerazzurri: “Adesso dobbiamo recuperare in questi giorni, poi dobbiamo vincere in casa con l’Huesca. Poi abbiamo la partita contro l’Inter, che sarà fondamentale. Non ci fermiamo e continuiamo per la nostra strada“.

