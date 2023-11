La cronaca di ATALANTA-INTER 1-2: con le unghie e con i denti!

Atalanta-Inter, gara valida per la 11a giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium, gli uomini di Simone Inzaghi, cercano la terza vittoria consecutiva in campionato, per arrivare al meglio all’impegno in Champions League contro il Salisburgo. A partire dalle ore 18, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Atalanta-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI ATALANTA-INTER

90+6′ | FINISCE QUI!

1-2 il risultato finale, gol di Calhanoglu (rig.), Lautaro Martinez e Scamacca.

92′ | Espulso Toloi per doppia ammonizione.

89′ | Palla rubata a centrocampo da Carlos Augusto e azione personale di Sanchez, ma il piattone destro è debole e finisce fuori.

83′ | Grande inserimento centrale di Dumfries servito da Barella, l’olandese prova col sinistro ma è bravo Musso a bloccare.

81′ | Gran riflesso di Sommer che prima esce a pugni chiusi su un cross, poi respinge un tiro dal limite dell’area di Scamacca.

73′ | Ribaltamento di fronte su palla persa da Thuram che porta Lookman a calciare da fuori area, bravo Sommer a respingere.

62′ | ACCORCIA SCAMACCA

Contatto molto dubbio ai danni di Dimarco che perde palla in zona pericolosa. Lookman recupera, cross teso per Scamacca che non sbaglia.

57′ | RADDOPPIA LAUTARO CON UNA PERLA CLAMOROSAAAAAAAAAAAA

Gran caparbietà di Mkhitaryan che battaglia al limite dell’area e recupera un gran pallone. Scarico a sinistra per Lautaro che guarda Musso, se la sposta sul destro e pennella un tiro a giro sul secondo palo assolutamente imparabile!

50′ | Sinistro meraviglioso da fuori area di Dimarco, palla che sfiora l’incrocio con Musso immobile.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+6′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

0-1 il risultato parziale, gol di Calhanoglu su calcio di rigore procurato da Darmian.

41′ | Missile di Calhanoglu dalla distanza, respinge Musso.

40′ | GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’INTEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR

Calcio di rigore provocato da un grandissimo Darmian che anticipa Musso e viene steso. Dal dischetto Calhanoglu angola benissimo e mette in rete!

37′ | Calcio di punizione da buona posizione per Dimarco, tiro sulla barriera.

24′ | Calcio d’angolo su cui Djimsiti stacca da solo in mezzo all’area ma il suo colpo di testa viene murato.

1′ | Fischia l’arbitro Sozza, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ATALANTA-INTER

ATALANTA (3-4-1-2): 1 Musso; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 22 Ruggeri; 7 Koopmeiners; 11 Lookman, 90 Scamacca.

A disposizione: 29 Carnesecchi, 31 Rossi, 2 Toloi, 3 Holm, 8 Pasalic, 9 Muriel, 17 De Keteleare, 20 Bakker, 21 Zortea, 25 Adopo, 33 Hateboer, 43 Bonfanti, 59 Miranchuk.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Agoume, 70 Sanchez, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: SIMONE SOZZA.

Assistenti: Di Iorio, Bercigli.

Quarto ufficiale: Giua.

VAR: Irrati.

Assistente VAR: Maggioni.