LIVE – La CRONACA di INTER-LAZIO: segui la diretta!

Dopo più di due mesi, l’Inter ritrova la Coppa Italia. A San Siro, vanno in scena i quarti di finale contro la Lazio. L’ultimo confronto con i biancocelesti è terminato con una larghissima vittoria dei nerazzurri all’Olimpico.

In caso di successo, gli uomini di Inzaghi, incontrerebbero in semifinale il Milan, in un remake dello scontro avvenuto in Coppa Italia tre stagioni fa. A partire dalle ore 21, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Lazio.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-LAZIO

Il calcio d’inizio sarà alle ore 21.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 28 Pavard, 6 De Vrij, 31 Bisseck; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 99 Taremi, 8 Arnautovic.

A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 2 Dumfries, 10 Lautaro, 11 Correa, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 49 De Pieri, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 58 Cocchi, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): 35 Mandas; 29 Lazzari, 2 Gigot, 13 Romagnoli, 3 Pellegrini; 8 Guendouzi, 6 Rovella; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni; 20 Tchaouna.

A disposizione: 55 Furlanetto, 94 Provedel, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 25 Provstgaard, 27 Ibrahimovic, 30 Nuno Tavares, 34 Gila, 77 Marusic.

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Fabbri.

Assistenti: Imperiale, Capaldo.

Quarto ufficiale: Pezzuto.

VAR: Chiffi.

Assistente VAR: Aureliano.

Squalificati: –

Diffidati: Asllani (I); Zaccagni, Hysaj (L)