LIVE – La CRONACA di INTER-PARMA: segui la diretta!

A distanza di meno di una settimana dalla gara rinviata contro la Fiorentina, l’Inter torna in campo per inaugurare la 15a giornata di Serie A, con l’anticipo del venerdì pomeriggio. A San Siro arriva il Parma, reduce da una grande vittoria per 3-1 contro la Lazio.

Gli uomini di Inzaghi cercano i 3 punti per tenere il passo del Napoli e per lanciarsi al meglio verso la sfida di Champions League con il Bayer Leverkusen. A partire dalle ore 18.30, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Parma.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-PARMA

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18.30.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-PARMA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 42 Palacios, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

PARMA (4-2-3-1): 31 Suzuki; 20 Hainaut, 15 Delprato, 4 Balogh, 14 Valeri; 19 Sohm, 16 Keita; 98 Man, 22 Cancellieri, 28 Mihaila; 13 Bonny.

A disposizione: 1 Chichizola, 40 Corvi, 5 Valenti, 8 Estevez, 11 Almqvist, 23 Camara, 26 Coulibaly, 27 Hernani, 46 Leoni, 61 Haj, 77 Di Chiara.

Allenatore: Fabio Pecchia.

Arbitro: ROSARIO ABISSO.

Assistenti: Rossi, Cipriani.

Quarto ufficiale: Massimi.

VAR: Pezzuto.

Assistente VAR: Paterna.