Dove vedere Hellas Verona Inter: diretta TV e streaming del match

Dove vedere Hellas Verona-Inter in diretta TV e streaming

Dopo la prima bellissima vittoria casalinga contro il Genoa, l’Inter di Simone Inzaghi è chiamata alla prima insidiosa trasferta della stagione, sul campo dell’Hellas Verona. I nerazzurri, che hanno messo in mostra un gran bel gioco al Meazza, potranno contare di nuovo su Lautaro Martinez, di rientro dal leggero infortunio della scorsa settimana.

Informazioni utili per seguire Hellas Verona-Inter

La seconda partita del campionato dell’Inter andrà in scena venerdì 27 agosto alle 20.45 e sarà trasmessa da DAZN. Il match sarà visibile a tutti gli abbonati alla piattaforma sui vari dispositivi abilitati, come smart TV, smartphone, tablet e notebook, o su tutti i dispositivi collegati ad una console PlayStation 4,5 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora usando Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Il match sarà visibile in diretta streaming anche da dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.

La partita sarà fruibile anche su Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Su PassioneInter, come di consueto, sarà possibile seguire il pre partita, la diretta del match e il post partita sul sito, con interviste ed approfondimenti, e sui nostri canali YouTube e Twitch, con la nostra radiocronaca e live reaction.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Inter

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Günter, Magnani; Casale, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.