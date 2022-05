Il presidente della Federcalcio albanese avvisa Asllani: “Non gli farebbe bene andare all’Inter e non giocare”

Armand Duka ha detto la sua sul futuro del giovane talento dell'Empoli

Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese, ha detto la sua sul futuro di Kristjan Asllani, giovane talento dell'Empoli accostato a più riprese anche all'Inter. "È un buon giocatore, ha fatto bene a Empoli nella seconda parte della stagione, giocando anche con la nazionale. Sono sicuro che farà una bella carriera. Speriamo vada all'Inter, ma per questi giovani è meglio restare dove sono e giocare tutte le partite 90 minuti, piuttosto che andare in una big e non giocare. Così anche Asllani deve valutare bene se può fare o no il titolare all'Inter. Andare lì a fare la panchina non fa bene a nessuno", ha dichiarato ai microfoni di calciomercato.it.