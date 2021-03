Gianfelice Facchetti: “Calciopoli? Il nome di papà tirato in ballo senza fondamento”

Gianfelice Facchetti, figlio dell’ex leggenda dell’Inter Giacinto, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera, svelando anche alcuni retroscena a tinte nerazzurre del suo papà, rimasto nel cuore di tutti i tifosi della Beneamata.

Ecco le sue parole: “Con lui non si poteva criticare o parlare male dell’Inter: non lo sopportava. Calciopoli? Intervenni pubblicamente la prima volta quando il suo nome fu tirato in ballo senza alcun fondamento. Era un uomo di poche parole, buono ma duro”.

Dal campo alla scrivania: “Mia madre sperava, dopo il suo ritiro, di andare con lui alla scoperta di altri Paesi. Invece, prima è diventao dirigente con Pellegrini, poi presidente con Moratti, aveva continuato a essere molto impegnato, e così rimandava sempre la vacanza a un altro momento. Finché mia mamma ha iniziato a partire da sola”.

