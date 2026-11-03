Feyenoord–Inter è pronta a prendere il via al De Kuip di Rotterdam, con le formazioni ufficiali che confermano alcune delle scelte anticipate dalla vigilia. Chivu opta per un 3-5-2 e affida la porta a Josep Martinez, davanti al quale agiscono Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. L’assenza di Bastoni, squalificato, ha ridisegnato il reparto difensivo.

A centrocampo trovano posto Barella, Calhanoglu e Zielinski, con Dimarco sul binario mancino e Spence confermato a sorpresa sulla corsia destra. In attacco Pio Esposito fa coppia con Thuram: Bonny, recuperato, parte dalla panchina.

I nerazzurri giungono a questo appuntamento di League Phase di Champions League, valido per la quarta giornata, dopo il ko nel derby contro il Milan, con l’obiettivo di dare continuità al successo sullo Shakhtar e risalire la classifica europea.

Sul fronte olandese, Van Bronckhorst schiera il Feyenoord con un 4-3-3: Ernst in porta, Read, Kraaijeveld, Marmol e Javi Lopez in difesa, Targhalline, Vanhoutte e Zechiel a centrocampo, Hadj Moussa, Ferri e Valente nel tridente offensivo.

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Kraaijeveld, Marmol, Javi Lopez; Targhalline, Vanhoutte, Zechiel; Hadj Moussa, Ferri, Valente. All. Van Bronckhorst.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu.