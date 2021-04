Forbes – L’Inter nella top15 d’Europa per valore: la graduatoria completa

La società nerazzurra cresciuta dell'11% in due anni

Il noto sito finanziario Forbes ha stilato una classifica dei club per il loro valore economico. Una graduatoria in cui l'Inter si posiziona in quattordicesima posizione, confermando una crescita (11% in due anni) che nell'ultimo periodo ha avvicinato la società di Viale della Liberazione alle grandi d'Europa. Da questo punto di vista l'eventuale vittoria dello scudetto darebbe uno sprint in più per colmare ulteriormente il gap.