GdS – L’Inter riparte dalla grande intesa tra Conte e Zhang. La nuova stagione nasce da un patto

La nuova Inter riparte dalla grande intesa tra Antonio Conte e la dirigenza. La situazione di un mese fa, con il tecnico leccese che lamentava della scarsa protezione del club, sembra essersi radicalmente ribaltata ed ora regna l’unione e l’unità di intenti in viale della Liberazione. Secondo quanto sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, la nuova stagione dei nerazzurri nasce da un patto non scritto tra Conte e Steven Zhang.

Come emerso anche dalla conferenza stampa di ieri, l’allenatore nerazzurro ha fatto un passo indietro circa i suoi sfoghi, con la promessa di saper gestire meglio le situazioni di difficoltà. Quest’anno avrà a disposizione una rosa più ampia, segno che la pace con Marotta è ufficialmente sancita. La dirigenza, dal canto suo, non ha mai palesato l’obiettivo Scudetto, parola mai pronunciata pubblicamente. Profilo basso e lavorare, questi sono gli ingredienti per la nuova stagione dell’Inter.

