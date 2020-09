Sensi: “Indosso la maglia numero 12 perché iniziai da portiere. Idolo? Dico Xavi. Ecco la mia Inter dei sogni”

L’Inter scende in campo questa sera contro la Fiorentina nel primo impegno stagionale. A presentare la gara ci ha pensato Stefano Sensi, intervenuto nel consueto Matchday Programme dei nerazzurri.

NUMERO 12 – “Sì, sono un centrocampista e indosso la maglia numero 12. Motivo? Molto semplice. La mia carriera è iniziata da… portiere!”

IDOLO XAVI – “L’ho sempre adorato. Se dovessi mai incontrarlo, gli direi che è sempre stato il mio idolo e che le sue giocate mi hanno illuminato. Ho seguito tutte le sue partite”.

GOL O ASSIST? – “Se dovessi scegliere tra le due cose non avrei dubbi. Fare il passaggio perfetto è la gioia più grande che possa provare”.

PRIMA VOLTA CAPITANO – “Fu a 18 anni, a San Marino. E’ stata una grande emozione, in tribuna c’era tutta la mia famiglia a fare il tifo per me”.

NON SOLO CALCIO – “Fuori dal campo ho un grande talento per la cucina. Sono bravissimo, faccio dei dolci eccezionali. Peccato che non ne possa mangiare molti”.

INTER DEI SOGNI – “Nella mia top 5 delle leggende dell’Inter non avrei dubbi. In porta Julio Cesar, poi metterei Zanetti, Sneijder, Ronaldo e Milito”.

