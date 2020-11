GdS – Nove squadre in 6 punti: chi si laurea campione d’inverno? Conte costretto ad inseguire

Nove squadre racchiuse in 6 punti dopo le prime 7 giornate di campionato. Una classifica così non si era mai vista negli ultimi anni in Italia, chi si laureerà campione d’inverno dopo il girone d’andata?

La Gazzetta dello Sport ha analizzato le prime 9 squadre e non sono da escludere sorprese. Il Milan per ora guarda tutti dall’alto, dietro c’è un sorprendente Sassuolo che continua a stupire. Napoli e Roma hanno perso punti per strada per cause maggiori, Juventus, Atalanta e Inter sono pronte a rientrare in corsa.

A Natale mancano 7 giornate, tra cui turni infrasettimanali e ben tre di coppe. Un bel tour de force, che inevitabilmente condizionerà il cammino di qualcuno. Il Milan potrebbe concretamente sperare di finire l’anno in testa, Napoli e Roma sono quelle più accreditate tra calendario e classifica potrebbero tentare il sorpasso.

Juve e Inter, hanno le loro gatte da pelare all’interno e le fatiche Champions potrebbero pagare dazio in campionato. E il Sassuolo? Secondo a 2 punti dal Milan, diverte sempre cambiando uomini senza problemi. Sicuramente non è da sottovalutare.

