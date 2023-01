Nuovo infortunio per Brozovic, il comunicato UFFICIALE dell’Inter

Arrivano cattive notizie in casa Inter : Marcelo Brozovic dovrà fermarsi ai box per una distrazione muscolare al soleo sinistro. A riportarlo è il sito del club, tramite un comunicato ufficiale .

Da capire nei prossimi giorni l'entità dell'infortunio. Le prime indiscrezioni parlano di assenze certe contro Napoli e Monza, L'obiettivo di Brozovic sarebbe tornare contro il Verona, il 14 gennaio, per poi essere in campo in Supercoppa contro il Milan, il 18.