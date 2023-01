Lautaro Martinez: “Scudetto con l’Inter? Cerco che ci credo. Io do sempre il massimo”

Tornato dalle vacanze dopo aver conquistato il Mondiale con l'Argentina, Lautaro Martinez è pronto a rituffarsi nel mondo Inter , per aiutare i nerazzurri a conseguire i proprio obiettivi stagionali. Il Toro ne ha parlato in conferenza stampa, oggi, ad Appiano Gentile, affrontando anche altri temi.

GOL - "Anche qua all'Inter abbiamo affrontato momenti difficili, quando non segno cerco di dare una mano alla squadra. A volte le cose riescono a volte no, sono umano anche io. Da un mese stavo giocando con la caviglia a pezzi, prima del Mondiale, nessuno può dirmi che non do il massimo, tutti sanno che do il massimo per l'Inter".