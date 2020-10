Insufficienze ad Eriksen in pagella? Biasin critica: “Così non si valuta la gara, chi lo fa…”

Fra le novità presenti nella formazione schierata da Antonio Conte per la partita fra Inter e Borussia Mönchengladbach c’è stato Christian Eriksen, impiegato dal primo minuto per la seconda volta in questa stagione. Il trequartista danese è stato autore di una buona prova, pur senza gli acuti che ci si aspetterebbe da un calciatore del suo calibro.

Il passo avanti sottolineato da molti osservatori, ma non sono mancate le critiche alla sua prestazione, cui ha risposto sul suo profilo Twitter il giornalista Fabrizio Biasin con il seguente post: