È sempre Big Rom: Lukaku anima dell’Inter. I giornali premiano i gol ed il lavoro con il fisico

Ancora una volta Big Rom, a trainare l’Inter è sempre lui: anche contro il Borussia Mönchengladbach Romelu Lukaku ha guidato i suoi con la rete dell’iniziale vantaggio ed il pareggio che ha sollevato i nerazzurri nel momento più difficile della gara. I quotidiani hanno premiato il centravanti belga, sottolineando l’importanza del lavoro fatto grazie al suo fisico. Di seguito il confronto dei voti:

PASSIONE INTER 7,5 – Solito lavorone di sponda per la squadra, sui piedi ha l’occasione migliore del primo tempo ma il suo destro si spegne di poco sul fondo. Si riscatta nella ripresa, realizzando il nono gol consecutivo in Europa. Salva l’Inter nel finale con il tap-in del 2-2. Una macchina da gol. E’ sempre l’ultimo a mollare.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – È la vita dell’Inter. Nona partita europea di fila in gol, ma non è la doppietta a impressionare, quanto la capacità di trasformare qualsiasi pallone che gli arriva in giocabile con l’uso del corpo

CORRIERE DELLO SPORT 8 – Segna sempre lui, stavolta sono due, non di potenza ma di rapidità. Il totale, nazionale compresa, fa 9. L’inizio di stagione è pazzesco. È l’unico riferimento dell’Inter e la prima volta che Sanchez riesce a liberarlo con la porta in faccia e non alle spalle, mette paura a Sommer con un diagonale di destro. Il resto della partita è una continua sportellata con Elvedi.

TUTTOSPORT 7,5 – Il suo destro a fil di palo al 41′ del primo tempo è la migliore occasione dell’Inter nei 45 minuti iniziali, in mezzo però ad una prestazione con molti errori. Nella ripresa torna “Big Rom”, con le solite sponde e due gol da centravanti navigato.

