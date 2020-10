Inter-Borussia M, buona la prima per Darmian. I giornali lo esaltano: “Che debutto!”. C’è anche un 7,5

Buona la prima per Matteo Darmian. L’ex Parma e Manchester United, mandato in campo da Conte al posto del positivo Hakimi, si è fatto trovare pronto sfruttando al meglio l’occasione e risultando essere uno dei migliori per i nerazzurri. Una bella prestazione sottolineata anche dai quotidiani sportivi:

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Debutta nell’Inter al posto di Hakimi, la premessa è impegnativa ma la sua partita è di livello eccellente. E’ attento e ben collegato al resto della squadra. Non solo: partecipa all’azione della rete interista e cresce nel secondo tempo. Per due volte va vicino al gol”

GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – “Doveva giocare a sinistra, lo trovi dall’altra parte. Arriva sempre a chiudere, come su quel colpo di testa che fa volare Sommer. Arma Lautaro sul palo”.

TUTTOSPORT 7,5 – “Che esordio! Debutta in nerazzurro anche a causa dell’assenza dell’ultim’ora di Hakimi: prestazione diligente, ha i tempi giusti per disimpegnarsi nel ruolo e si fa notare anche sottoporta, correndo avanti e indietro per 90 minuti”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<