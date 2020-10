Vidal, che combini? Buona prestazione sprecata con due errori da matita rossa: il voto è negativo

Due errori da matita rossa hanno condizionato la valutazione della prestazione di Arturo Vidal, protagonista in negativo nella sfida fra Inter e Borussia Mönchengladbach. Il centrocampista cileno è stato infatti autore di una buona prova, ha avviato l’azione del vantaggio con un pallone magistrale servito a Lautaro, salvo rovinare tutto in pochi minuti: i pasticci combinati in occasione dei due gol tedeschi sono troppo evidenti, ed hanno portato i quotidiani ad assegnare una votazione negativa.

PASSIONE INTER 4.5 – Da suoi piedi parte il cross che poi porta all’1-0 di Lukaku ma è ingenuo quando entra in ritardo in area di rigore su Thuram. Fa peggio quando si addormenta e fa involare tutto solo Hoffmann contro Handanovic. Errori da matita rossa

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Togliamo gli episodi? Con Lukaku sarebbe stato il migliore in campo. Ma non puoi non notare l’ingenuità sul rigore e la disattenzione sul 2-1 del Borussia: per uno da Champions come lui, peccati non veniali

CORRIERE DELLO SPORT 4 – Ma che gli passa per la mente? Il fallo da rigore su Thuram è assurdo: c’è il raddoppio di D’Ambrosio, non si può entrare in quel modo. Ma, se possibile, l’errore sul secondo gol è ancora più grave: lascia passare il passaggio per Hoffmann e la sua unica opposizione è alzare la mano per chiedere un fuorigioco che non c’è

TUTTOSPORT 4,5 – Macchia una prestazione di livello (15 palloni intercettati e recuperati) con le due ingenuità sui gol tedeschi: fallo su Thuram e dormita su Hoffmann nell’1-2

