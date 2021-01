Inter-Benevento, Stellini in conferenza: “Tutti i giocatori sanno quello che devono fare. Eriksen? Grandissima prestazione”

Dopo il 4-0 rifilato al Benevento di Pippo Inzaghi nell’anticipo serale della 20esima giornata di Serie A, Christian Stellini si è presentato in conferenza stampa, al posto dello squalificato Conte, per analizzare la partita e la prestazione dei nerazzurri.

Ecco le sue parole: “E’ molto importante che tutti i giocatori siano coinvolti nelle partite che giochiamo, è un orgoglio vedere per noi giocatori che non giocano tanto che poi entrano in campo e danno un grande contribuito”.

Tanti gol segnati e clean sheet: “Sono importanti entrambe le fasi. Non sempre siamo bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo, questa volta lo siamo stati. Speriamo di continuare così e di essere prolifici in zona gol”.

La gara di Eriksen: “Ha fatto una grandissima partita, in entrambi le fasi. Si sta applicando tanto in questo nuovo ruolo, ma siamo soddisfatti di tutti. Mi è piaciuto anche Sensi quando è entrato”.

