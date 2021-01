Opta – Lautaro Martinez in doppia cifra: l’argentino è il più giovane in Seria A

Nella partita contro il Benevento è arrivato il tanto atteso gol per Lautaro Martinez. L’argentino non segnava dalla tripletta col Crotone, un digiuno che durava da quasi un mese. Il ‘Toro’ è stato importante anche nel primo gol di Lukaku di stasera, dove grazie alla sua caparbietà ha permesso al belga di andare in rete. Come riporta OptaPaolo su Twitter, Lautaro Martinez è il più giovane giocatore in doppia cifra in Serie A: 10 gol in campionato per lui.

Secondo il profilo Twitter che si occupa di statistiche di Serie A, l’argentino è il giocatore più giovane tra quelli in doppia cifra in questa Serie A e il quarto più giovane nei cinque maggiori campionati europei 2020/21, dopo Erling Halaand, Silas Wamangituka e Kylian Mbappè. Il bomber argentino continua il suo cammino in nerazzurro.

