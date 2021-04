Branca: “Pochi tasselli per il salto in Europa. Futuro Conte? Dipende dal progetto”

L'ex dt ha commentato il finale di campionato che vede l'Inter in prima posizione

"Marco Branca , ex dt dell' Inter , è tornato a parlare commentando il campionato ai microfoni di Radio Punto Nuovo : "L'Inter è l'unica che si è confermata sui livelli precedenti. Tranne l' Atalanta , le altre non l'hanno fatto. Il Napoli poteva fare di più se non avesse avuto troppi infortuni nel reparto avanzato. Chiunque, in avvio di stagione, si aspettava che Andrea Pirlo potesse incontrare difficoltà. Il Milan, invece, ha fatto un grande campionato. Inter? Ha trovato continuità solo dopo esser uscita dalla Champions".

Branca, poi, continua parlando anche di Antonio Conte: "Non so se sarà confermato alla guida dell'Inter. Bisogna vedere se il progetto Suning proseguirà, poi spetterà alla dirigenza capire quali sono i tasselli giusti per fare il salto anche in Europa. È una strada che vale anche per il Milan che segue la strada dei giovani talenti".