Diritti tv, Sky: “Lavoriamo per arricchire l’offerta”. Novità sulle disdette

L'azienda ha perso la possibilità di trasmettere la maggior parte delle partite di A

La prossima stagione sarà caratterizzata da una grande novità per quanto riguarda la vendita dei diritti televisivi, con l'intero campionato di Serie A che sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma Dazn , ieri al centro delle polemiche per i disservizi durante la trasmissione della gara disputata da ieri dall' Inter contro il Cagliari .

Esultanza Inter (@Getty Images)Con una nota rilasciata oggi e riportata da Calcio&Finanza, l'azienda ha parlato di alcune politiche relative alla prossima annata: "La vendita dei diritti della Serie A dalla stagione 2021-2022 alla stagione 2023-2024 è ancora in corso e una parte dei diritti relativi a 3 partite per ciascuna giornata non è ancora stata assegnata, così come altri tornei dei prossimi anni importanti per i tifosi. Stiamo lavorando sulla nostra offerta commerciale del pacchetto Sky Calcio".