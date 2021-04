Dazn spiega la causa dei problemi tecnici: promesso risarcimento

Secondo l'azienda inglese, tutto è da imputare a un crollo di un datacenter a Francoforte

I problemi tecnici di Dazn, che hanno fatto infuriare centinaia di persone, hanno reso la domenica complicata agli amanti del calcio. Come riporta il Corriere della Sera, il black out è iniziato con Inter-Cagliari per poi proseguire fino alle 17 di pomeriggio. Questa situazione non riguardava solo l'Italia: anche in Germania, Austria e Spagna l'applicazione era inaccessibile a causa del guasto di autenticazione del partner esterno. Il tutto, quindi, non era da imputare a problemi di banda o di server, come succedeva nel 2018. Secondo la società inglese, la colpa è di chi doveva indirizzare i profili degli abbonati all'entrata del portale della piattaforma.