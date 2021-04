Inter-Cagliari, Gagliardini (Inter Tv): “Sarà una gara con tanti duelli, sta a noi indirizzarla”

Le parole del centrocampista nerazzurro

Undici vittorie consecutive e distacco in classifica invariato dopo la vittoria del Milan : sono questi gli obiettivi dell' Inter per il match delle 12:30 a San Siro contro il Cagliari , valido per la 30^ giornata di Serie A.

Prima del fischio d'inizio ai microfoni di Inter Tv ha parlato Roberto Gagliardini: "Non sarà una partita semplice, affrontiamo una squadra che per la rosa che ha non merita quel posto in classifica, sono in un momento di difficoltà. Dobbiamo portare la partita dove vogliamo".