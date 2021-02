Verso Inter-Genoa, Conte concede due giorni di riposo. Le ultime su Barella e Skriniar

Archiviata la netta vittoria sul Milan nel derby, Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo alla squadra come meritato premio. La squadra nerazzurra, solo mercoledì, tornerà a lavorare in vista della prossima partita di campionato, in programma contro il Genoa di Ballardini.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter dovrà fare a meno dello squalificato Hakimi, ammonito ieri contro il Milan. Da valutare le condizioni di Barella, uscito per crampi, e Skriniar, che nel finale ha rimediato una contusione. Al momento lo staff medico nerazzurro sembra tranquillo, entrambi saranno a disposizione di Conte.

