LIVE – Coppa Italia, segui Inter-Juventus in diretta su PassioneInter

A San Siro Inter e Juventus si sfidano nuovamente, dopo lo 2-0 in campionato dello scorso 17 gennaio in favore della squadra di Conte, nell’andata della prima semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri sono costretti a fare a meno degli squalificati Lukaku e Hakimi, Pirlo a caccia della rivincita dopo il ko in campionato. Segui la diretta di Inter-Juventus su Passione Inter:

Inter-Juventus, le probabili formazioni