Julio Cesar contro Kakà nel pronostico sul derby. Poi l’aneddoto su Mourinho: “Quando vincemmo lo scudetto…”

Intervistati dal canale brasiliano Globoesporte nel giorno del derby fra Inter e Milan, Julio Cesar e Ricardo Kakà hanno raccontato alcuni aneddoti relativi alla loro carriera. L’ex nerazzurro ha poi pronosticato un successo degli uomini di Conte per 2-0, mentre per il fantasista rossonero la stracittadina finirà 2-1 per la formazione di Pioli.

Julio Cesar ricorda poi un aneddoto relativo al campionato 2008-2009: “Una volta ci giocavamo con il Milan il tricolore, loro persero con l’Udinese e noi vincemmo matematicamente lo scudetto. Io volevo raggiungere i tifosi che festeggiavano in Piazza Duomo, Mourinho era contrario: gli ho detto che se non fossimo andati non avrebbe mai più ottenuto un titolo in carriera. Mi ha insultato, poi ha organizzato due pullman in fretta per raggiungere il centro”.

Kakà ricorda invece: “Nella serata che precedeva la stracittadina ci concentravamo a Milanello, dove c’era il biliardo e Dida giocava con Serginho. Noi li guardavamo facendo il tifo per l’uno o l’altro, passavamo il tempo ridendo e dicendo chiacchiere”.