Inter-Monaco, una vittoria che VALE 24 milioni: Oaktree se la gode

Con la netta vittoria di ieri sera per 3-0 sul Monaco grazie alla tripletta di Lautaro Martinez, l’Inter ha strappato ufficialmente il pass per gli ottavi di finale. Come ammesso dal presidente Beppe Marotta nel corso del pre-partita, ieri sera in palio c’era qualcosa in più di una semplice qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

L’Inter, infatti, con il successo di ieri sera ha messo le mani su un maxi bottino da 24,1 milioni di euro circa. Oltre ai 2,1 milioni garantiti dall’Uefa per la vittoria sul Monaco, ne sono in arrivo altri 11 per la qualificazione diretta agli ottavi, 9 milioni legati al quarto posto più altri 2 per il piazzamento tra le prime otto della classifica unica.

Complessivamente, considerati tutti i premi incassati da inizio Champions League ad oggi, il montepremi totale dell’Inter a questo punto della competizione si aggira intorno agli 85 milioni di euro. Una grande notizia per Oaktree che vede un futuro sempre più roseo per le finanze del club nerazzurro.