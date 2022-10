Inter, il retroscena sulla cessione: anche Oaktree cerca acquirenti

Non solo Suning starebbe cercando acquirenti per l' Inter . Le parole di Zhang all'assemblea dei soci infatti non convincono del tutto: per diverse fonti, con l'offerta giusta l'Inter sarebbe comunque ceduta senza esitazioni. Secondo Corriere dello Sport però, c'è un altro aspetto da considerare, correlato ma indipendente dalla volontà di Zhang.

Non va infatti dimenticato il prestito concesso da Oaktree con, come garanzia, proprio le quote di maggioranza di Zhang. Il finanziamento va saldato entro il 2024 perciò, vista la situazione, non è escluso che le quote passino di mano in automatico e senza una vera acquisizione. Oaktree però non sembra affatto intenzionato a mantenere la proprietà del club. Perciò, per non farsi trovare impreparato, il fondo starebbe a sua volta setacciando il mercato in cerca di acquirenti interessati in ottica 2024, qualora Zhang non estinguesse il debito o non cedesse prima.