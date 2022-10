Inter-Sampdoria, le ultimissime sulle probabili formazioni

Questa sera la porta sarà difesa, ormai come di consueto, da Onana. Il camerunense sarà protetto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo si va probabilmente verso la conferma del quintetto titolare, con Dumfries che sembra aver superato di slancio Darmian nel ballottaggio per la fascia destra. Confermati in blocco Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In avanti Inzaghi è tentato di far riposare Lautaro Martinez, ma è improbabile che il toro non parta dall'inizio. L'argentino è infatti diffidato in Champions e potrebbe riposare a Monaco. Accanto a lui ballottaggio Dzeko, Correa, col bosniaco che pare per ora leggermente in vantaggio. Lukaku si accomoderà sicuramente in panchina, ma i minuti giocati dovrebbero aumentare parecchio. Non è da escludere che il belga possa giocare titolare martedì in Europa.