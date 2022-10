Inter, scelta finalmente la destinazione della tournée invernale: i dettagli

Per la Rosea la partenza avverrà tra il 4 ed il 5 dicembre. Sull'isola, oltre al mini ritiro, la squadra, priva ovviamente dei convocati al Mondiale, disputerà un paio di amichevoli, che però non saranno le uniche della sosta. Benché il programma non sia ancora definito, potrebbero infatti essercene anche altre al rientro. Tra cui una piuttosto curiosa: lo scontro con la Reggina di Pippo Inzaghi, per un inatteso "scontro tra fratelli".