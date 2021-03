Inter-Sassuolo, il virologo Pregliasco: “Rinvio? Necessaria massima precauzione. I nazionali restino fermi”

Negli ultimi giorni abbiamo assistito alla costruzione di un caso mediatico dalle dimensioni colossali in seguito al rinvio di Inter-Sassuolo, match previsto ieri sera e posticipato per precauzione alla luce dei quattro contagi venuti fuori in casa nerazzurra nel giro di poche ore. A tal proposito, sulle pagine di calciotoday è stato intervistato il famoso virologo Fabrizio Pregliasco, il quale ha espresso un pensiero ben preciso dinnanzi a quanto accaduto nei giorni scorsi. Queste le sue parole:

E’ giusto fermare Inter-Sassuolo?

“E’ necessario avere un margine di discrezionalità in base al contesto dell’indagine epidemiologica. Da parte della società non c’è mai stata una comunicazione precisa su come sia avvenuto il contagio. In casi come questi può esserci maggior preoccupazione, perché spesso sono i casi sparsi, che non hanno una correlazione o un contagio diretto, a spaventare maggiormente”.