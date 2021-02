TS – Inter, un girone senza Steven Zhang. Il club stoppa le voci societarie: ambiente rivolto verso il derby

Un girone dopo la partenza di Steven Zhang da Milano per far rientro a Nanchino, di cose in casa Inter ne sono successe parecchio. Da quel 7 ottobre 2020, a dieci giorni dal derby giocato successivamente in campionato contro il Milan, la formazione nerazzurra è andata incontro a due eliminazioni: prima in Champions League nel mese di dicembre, e la scorsa settimana anche in Coppa Italia a seguito del passivo tra andata e ritorno maturato contro la Juventus.

Per quanto riguarda il campionato, invece, oggi il presidente nerazzurro dalla Cina può godersi una squadra divenuta finalmente cinica e costante, che nell’ultimo turno di campionato ha strappato una vittoria fondamentale contro la Lazio che ha dato alla squadra di Antonio Conte la vetta della classifica. Domenica alle 15.00 si gioca nuovamente il derby contro il Milan, proprio un girone dopo la partenza di Steven Zhang, con la grande opportunità per l’Inter di andare a +4 e cercare una mini fuga verso lo scudetto.

Ma mettendo da parte i temi legati a campo, va sottolineato che da quando il presidente nerazzurro ha lasciato Milano probabilmente ciò che più è cambiato in questi quattro mesi ha a che vedere con il gruppo Suning, il quale dallo scorso dicembre ha intrapreso delle trattative per la cessione delle quote di maggioranza del club. Uno scenario impensabile fino ad ottobre per una società che sembrava solidissima, e che invece oggi rappresenta quasi un passaggio obbligatorio.

Nonostante ciò, come scritto da Tuttosport, nelle ultime ore da Nanchino è arrivato forte e chiaro un messaggio: ogni discorso sulla cessione del club sarà bandito per tutta la settimana. Segno del fatto che la concentrazione a tutti i livelli in casa Inter è rivolta esclusivamente al derby contro il Milan di domenica. Dopo di che, sperando in un risultato positivo, da settimana prossima si tornerà a parlare della trattativa con Bc Partners.

