INTERISTI ON THE ROAD – Candreva torna, l’Inter richiama Agoumé? Lazaro trova continuità

Joao Mario, Candreva, Lazaro, i baby Esposito, Agoumé e Pirola: la dirigenza dell’Inter ha concluso importanti operazioni in uscita mandando in prestito diversi giocatori considerati fuori dall’attuale progetto tecnico nerazzurro di Antonio Conte per garantire maggiore minutaggio e visibilità. Come di consueto Passioneinter.com con la rubrica Interisti on the road vi terrà aggiornati sulle prestazioni dei giocatori di proprietà nerazzurra con le loro rispettive squadre.

CANDREVA – Gli screzi con il mister Claudio Ranieri non sembrano essere passati del tutto, ma Candreva è tornato sul campo anche se nei minuti finali. La sua Sampdoria batte 3-1 il Crotone e l’ex Inter aveva servito Quagliarella per il 4-1, poi annullato dal VAR per fuorigioco dello stesso esterno.

LAZARO – Non sta attraversando un momento facile il Borussia Mönchengladbach, che non trova la vittoria in Bundesliga dal 28 novembre scorso. Lazaro gioca titolare nella sconfitta interna di sabato contro l’Hoffenheim, dopo i 45′ del turno precedente contro l’Eintracht Francoforte (3-3 il risultato finale).

DIMARCO – Una sconfitta ed un pareggio per il Verona di Federico Dimarco, prossimo avversario dell’Inter in campionato (domani ore 18:30). L’esterno sinistra è diventato ormai un titolare affidabile per Ivan Juric, che non rinuncia più alla sua corsa.

SALCEDO – Parte da titolare contro la Sampdoria senza lasciare il segno. Ha un’altra chance da titolare contro la Fiorentina, ma viene sostituito all’intervallo. Ora si troverà di fronte la “sua” Inter.

AGOUME’ – Non riesce a trovare continuità il centrocampista francese con la maglia dello Spezia. Ecco che l’Inter sta quindi pensando di richiamarlo dal prestito per cercare un’altra squadra in cui poss trovare maggiore spazio.

ESPOSITO – Poco spazio anche per lui con la Spal. L’attaccante classe 2002 gioca i minuti finali nel pareggio contro il ChievoVerona, mentre non trova spazio nella sfida contro il Venezia.

JOAO MARIO – Altri 80 minuti in campo per Joao Mario con la maglia dello Sporting CP. I portoghesi vincono 1-0 contro il Farense e restano al comando della classifica a +2 sul Benfica.

DALBERT – Sempre fuori dal progetto Rennes. Il difensore brasiliano con ogni probabilità terminerà a gennaio la sua esperienza in Francia.

MULATTIERI – Brutta battuta d’arresto per Mulattieri ed il suo Volendam. 3-0 il risultato in favore del Breda, con l’ex Inter che – dopo un grande inizio di stagione – si prende una giornata di stop.

GLI ALTRI – Gravillon (Lorient) rimedia un rosso forse esagerato causando il rigore dell’1-0 contro il Paris Saint Germain, Di Gregorio trova finalmente continuità con il Monza, mentre Pirola non viene utilizzato. Colidio (St. Truiden) resta 84 minuti in campo, mentre Vagiannidis non trova spazio. Brazao (Real Oviedo) gioca titolare nella vittoria in Copa del Rey, Emmers sempre più titolare con il suo Almere City ma stavolta non lascia il segno. Per Rivas (Reggina) 83 minuti in campo, 72 per Schirò (Carrarese), zero invece per Vergani (Bologna).

