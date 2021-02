Juventus-Inter, 15 diffidati in campo a rischio per l’eventuale finale: tutti i nomi

In vista di Juventus-Inter in programma questa sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium, Andrea Pirlo e Antonio Conte dovranno fare i conti con diversi diffidati tra le proprie fila. Al netto di Arturo Vidal ed Alexis Sanchez, che salteranno la gara odierna proprio per questa motivazione, in vista dell’eventuale finale sono ben quindici i calciatori in totale a rischio squalifica. Per i bianconeri sono ben dieci: Matthijs De Ligt, Merih Demiral, Alex Sandro, Federico Chiesa, Rodrigo Bentancur, Arthur, Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi, Cristiano Ronaldo ed Alvaro Morata.

Per i nerazzurri, invece, quelli a rischio sono cinque: Andrea Ranocchia, Ashley Young, Christian Eriksen, Marcelo Brozovic e Milan Skriniar. Nel corso della battaglia sul prato verde, quindi, in diversi dovranno fare grande attenzione a contenere esuberanza e proteste.

