Juventus-Inter, sarà Massa l’arbitro della gara: i precedenti

L’Inter sta vivendo il momento più delicato della sua stagione. La decima sconfitta in campionato ha messo a serio rischio la posizione di Inzaghi, che deve assolutamente ottenere un risultato positivo per scacciare lo spettro dell’esonero. Domani sera, a Torino, i nerazzurri affronteranno la Juventus, nella semifinale di andata di Coppa Italia.

A dirigere la gara sarà Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia.

Ultimo precedente positivo per l’Inter con l’arbitro ligure: lo scorso 5 febbraio, l’Inter ha battuto il Milan 1-0 con il gol di Lautaro Martinez. In generale, i nerazzurri hanno numeri abbastanza buoni con Massa: 16 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Per il fischietto di Imperia sarà il primo Derby d’Italia della sua carriera.

Domani sera, al fianco di Massa ci saranno gli assistenti Costanzo e Passeri, mentre il quarto uomo sarà Guida. Al VAR, invece, ci sarà Di Paolo, con Dionisi nel ruolo di AVAR.