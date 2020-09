L’Inter riscalda i motori: doppia seduta ad Appiano. In amichevole chance per tutti

Doppia seduta oggi ad Appiano per Lukaku e compagni, dopo la domenica di riposo concessa da mister Conte. La squadra nerazzurra è al lavoro per preparare al meglio l’esordio in Serie A in programma il 26 settembre contro la Fiorentina.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i test in programma nei prossimi giorni contro Lugano, Carrarese e Pisa saranno importanti per mettere minuti nelle gambe e per far ruotare gli elementi di una rosa che ora è extra large.

