L’Inter torna in campo in Coppa Italia ad un anno di distanza e lo fa ospitando a San Siro l’Udinese per gli ottavi della competizione. I ragazzi di Simone Inzaghi vogliono fare meglio di un anno fa quando vennero eliminati subito dal torneo per mano del Bologna di Thiago Motta.

Per i nerazzurri sarà importante riuscire a passare il turno per fare un percorso migliore della passata stagione. A partire dalle ore 21, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Udinese.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

45+7′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

2-1 il risultato parziale, gol di Arnautovic e Asllani

45+1′ | ASLLANI DIRETTAMENTE DA CALCIO D’ANGOLOOOOOOOOOOOOOOO

Cross a rientrare dalla destra del portiere, Carlos Augusto prova a toccarla ma non ce la fa e la palla si insacca dalla parte opposta! Super gol di Kristjan!

37′ | Gran pallone in profondità di prima di Arnautovic per Carlos Augusto che calcia fortissimo ma centrale e Piana respinge.

34′ | Missile da fuori area di Asllani, palla alta.

30′ | ARNAUTOVIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Retropassaggio sbagliato dell’Udinese che lancia Taremi, l’iraniano arriva al limite dell’area e scocca un filtrante per Arnautovic che incrocia di sinistro e mette all’angolino!

22′ | Cross teso di Bastoni per l’inserimento coi tempi perfetti di Frattesi che però svirgola la conclusione.

15′ | Ammonito Asllani per un fallo duro in scivolata ai danni di Karlstrom.

5′ | Calcio di rigore procurato da Arnautovic con un tiro murato di mano ma poi revocato dal VAR.

2′ | Ekkelenkamp ci prova subito da fuori area, palla fuori di pochissimo.

1′ | Fischia l’arbitro Massimi, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-UDINESE:

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 36 Darmian, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 17 Buchanan, 16 Frattesi, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 8 Arnautovic.

A disposizione: 1 Sommer, 40 Calligaris, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 9 Thuram, 10 Lautaro, 11 Correa, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 42 Palacios, 50 Aidoo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): 66 Piana; 27 Kabasele, 29 Bjiol, 95 Touré; 77 Rui Modesto, 14 Atta, 25 Karlstrom, 32 Ekkelenkamp, 11 Kamara; 7 Sanchez, 17 Lucca.

A disposizione: 90 Sava, 93 Padelli, 4 Abankwah, 10 Thauvin, 16 Palma, 19 Ehizibue, 21 Bravo, 22 Brenner, 23 Ebosse, 33 Zemura, 37 Guessand, 79 Pejicic, 99 Pizarro.

Allenatore: Kosta Runjaić.

Arbitro: Massimi.

Assistenti: Bresmes, Di Iorio.

Quarto ufficiale: Colombo.

VAR: Ghersini.

Assistente VAR: Paganessi.