Lo Monaco punge l’Inter: “Dzeko? Soldi buttati dalla finestra”

"L'acerrimo nemico" di Mourinho, torna alla carica con i nerazzurri

Pietro Lo Monaco colpisce ancora. L'ex dirigente del Catania, ora al Messina, divenuto famoso per la diatriba con Mourinho nel 2010 ("Lo Monaco? Io conosco il monaco del Tibet, il Monaco di Montecarlo, il Bayern Monaco, il Gran Premio di Monaco... Se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me deve pagarmi tanto") non perde mai occasione per attaccare l'Inter anche a distanza di anni.