Milan-Inter, Derby d’estate: ecco tutti i precedenti a inizio stagione

"Giocherai tu, mi fido di te". Così Mourinho annunciò al nuovo arrivato Wesley Sneijder che avrebbe preso parte al Derby del giorno dopo. Sneijder non si era nemmeno allenato con l'Inter ma Mourinho ci aveva azzeccato: giocò benissimo e fu parte integrante di quel 4-0 da goduria totale contro il Milan (gol segnati da: Milito, Motta, Maicon e Stankovic) che sancì l'inizio del percorso verso il Triplete. Si giocava il 29 agosto 2009, alla seconda giornata.

21 settembre 2019, 10 anni dopo il Derby di Mourinho ecco un altro scontro contro il Milan dominato dai nerazzurri. La partita finisce 2-0 per l'Inter (non si capisce bene come abbia fatto a finire soltanto 2-0), Conte "spazza" Giampaolo e Lukaku segna il suo primo gol contro i rossoneri.